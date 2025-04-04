СМИ: Нидерланды планируют "влить" 1,1 млрд евро в оборонную промышленность

Правительство Нидерландов в новой редакции оборонной стратегии, которая пока не является публичной, предусмотрит увеличение инвестиций в оборонный сектор и усиление сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщил телеканал RTL Nieuws, который ознакомился с текстом стратегии, пишет "Европейская правда".

В документе, авторами которого указаны министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс и министр экономики Дирк Бельяртс, отмечается необходимость увеличения оборонных расходов во всех сферах.

"Ключевым фактором на поле боя является то, кто может производить больше всего, быстрее внедрять инновации и дольше всего их удерживать. В этом важно быть сильнее наших оппонентов", – отмечается в стратегии.

Среди прочего, правительство Нидерландов планирует выделить 1,1 миллиарда евро для компаний, работающих в сфере обороны и инноваций, чтобы стимулировать собственную оборонную промышленность, пишет RTL Nieuws.

Кроме того, нидерландское правительство хочет перейти к долгосрочным контрактам, чтобы дать больше гарантий производителям, а также рассмотрит возможность совместных оборонных заказов с другими странами.

Оборонное ведомство Нидерландов также хочет еще больше интенсифицировать сотрудничество с Украиной, чтобы перенять полученный ею опыт на поле боя, говорится в материале.

Сейчас оборонный бюджет Нидерландов составляет 2,4 миллиарда евро, что соответствует пока минимальному показателю расходов членов НАТО в 2% ВВП.

В нидерландском правительстве ищут и другие пути укрепления оборонного сектора, в частности поощрение инвестиций со стороны страховых компаний и других финансовых учреждений.