Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив на захід з нагоди 80-річчя звільнення Братислави російського та білоруського посла, після чого обурився, що дипломати Європейського Союзу не прийшли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Критику послів ЄС словацький премʼєр висловив біля меморіального комплексу "Славін" у Братиславі, де відзначили 80-річчя звільнення міста від нацистської окупації.

Серед гостей заходу були посол Росії Ігор Братчиков та посол Білорусі Андрій Дапкюнас, а також представники проросійської групи "Брат за брата" та антисеміт Даніель Бомбіч.

"Через те, що я запросив сьогодні посла Російської Федерації, посла Білорусі та інших і дав йому можливість сказати два речення, посли Європейського Союзу сказали нам, що вони не прийдуть", – сказав Фіцо.

"Маленька дитина може дутися, у мене теж був син, який дувся. Але обов'язок послів – не дутися, а працювати", – продовжив він.

Також премʼєр Словаччини нагадав про запланований візит до Москви у травні і висловив сподівання, що зможе "особисто подякувати за той вклад, який внесла славна Червона Армія у перемогу над фашизмом".

Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, зіткнувся із закликами піти у відставку через свої коментарі щодо майбутнього членства Словаччини в ЄС і НАТО та заяви про те, що Росія мала причини для вторгнення в Україну з міркувань безпеки.