Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил на мероприятие по случаю 80-летия освобождения Братиславы российского и белорусского посла, после чего возмутился, что дипломаты Европейского Союза не пришли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Критику послов ЕС словацкий премьер высказал возле мемориального комплекса "Славин" в Братиславе, где отметили 80-летие освобождения города от нацистской оккупации.

Среди гостей мероприятия были посол России Игорь Братчиков и посол Беларуси Андрей Дапкюнас, а также представители пророссийской группы "Брат за брата" и антисемит Даниэль Бомбич.

"Из-за того, что я пригласил сегодня посла Российской Федерации, посла Беларуси и других и дал ему возможность сказать два предложения, послы Европейского Союза сказали нам, что они не придут", – сказал Фицо.

"Маленький ребенок может дуться, у меня тоже был сын, который дулся. Но обязанность послов – не дуться, а работать", – продолжил он.

Также премьер Словакии напомнил о запланированном визите в Москву в мае и выразил надежду, что сможет "лично поблагодарить за тот вклад, который внесла славная Красная Армия в победу над фашизмом".

Фицо, который пережил покушение в мае 2024 года, столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своих комментариев относительно будущего членства Словакии в ЕС и НАТО и заявления о том, что Россия имела причины для вторжения в Украину из соображений безопасности.