Трамп дал еще немного времени для продажи TikTok

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 апреля, продлил срок, который требует от китайской компании ByteDance продать американские подразделения TikTok под угрозой запрета приложения.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп объяснил продление крайнего срока продажи американского сегмента TikTok "дополнительной работой, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений".

"Поэтому я подписываю указ о продлении работы TikTok еще на 75 дней", – написал он.

Дополнительно президент США выразил надежду на дальнейшую "добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами".

До решения Трампа компания ByteDance должна была до 5 апреля продать американский бизнес TikTok, как того требует закон о национальной безопасности, подписанный бывшим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года.

Первоначальный дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января, но на следующий день после вступления в должность Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение сделки.

Так или иначе, но правительство Китая должно одобрить сделку о продаже, прежде чем она будет завершена.

США считают, что принадлежность TikTok компании ByteDance делает его зависимым от китайского правительства, и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния на Соединенные Штаты и сбора данных об американцах.

С другой же стороны, популярность TikTok среди американских избирателей подтолкнули Трампа – который во время первого президентского срока сам выступал за запрет приложения – смягчить свою позицию.