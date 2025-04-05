У Китаї закликають США до консультацій на тлі Трампових тарифів

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "ринок сказав своє слово" після того, як США оголосили про запровадження торгових тарифів, та закликали Вашингтон до консультацій.

Про це у Facebook написав речник китайського МЗС Го Цзякун, передає "Європейська правда".

Цзякун заявив, що "торговельно-тарифна війна, яку США розпочали проти всього світу, є неспровокованою та невиправданою".

"Ринок сказав своє слово. Настав час для США припинити робити неправильні речі і вирішити розбіжності з торговими партнерами шляхом рівноправних консультацій", – звернувся китайський представник до США.

Нагадаємо, після оголошення Трампа Міністерства торгівлі Китаю назвало тарифну війну "тактикою залякування" і пообіцяло протистояти американській політиці.

А в п’ятницю, 4 квітня, Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США у відповідь на оголошені Трампом тарифи.

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