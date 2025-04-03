Китай назвав тарифну війну Трампа "тактикою залякування" і обіцяє протистояти

Китай пообіцяв протистояти оголошеним президентом США Дональдом Трампом тарифам, які, зокрема торкнуться китайського експорту.

Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю, яку наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

У середу Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США.

"Китай рішуче виступає проти цього і рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", – йдеться в заяві китайського відомства.

Офіційний Пекін назвав тарифи Трампа "типовою односторонньою практикою залякування", а також закликав США скасувати тарифи і "належним чином вирішити розбіжності зі своїми торговельними партнерами шляхом рівноправного діалогу".

"Сполучені Штати розробили так звані "взаємні тарифи" на основі суб'єктивних і односторонніх оцінок, що суперечить правилам міжнародної торгівлі і завдає серйозної шкоди законним правам та інтересам відповідних сторін", – йдеться в заяві.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.