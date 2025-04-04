Китай оголосив про свої заходи у відповідь на тарифи Трампа

Китай оголосив у п’ятницю, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США у відповідь на оголошені Дональдом Трампом тарифи.

Про це ідеться в заяві Комісії з тарифів Держради КНР, яку наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

У середу Трамп оголосив про запровадження додаткових 34-відсоткових тарифів на всі китайські товари, що імпортуються до США.

"Така практика США не відповідає міжнародним торговельним правилам, серйозно підриває законні права й інтереси Китаю і є типовою односторонньою практикою залякування", – йдеться в заяві.

У рамках заходів у відповідь, оголошених у п'ятницю, Китай також додав 11 американських компаній до свого "списку ненадійних суб'єктів", включно з виробниками безпілотників.

Китай також запровадив експортний контроль щодо 16 американських компаній, щоб заборонити експорт китайських товарів подвійного призначення.

Міністерство торгівлі також оголосило про антидемпінгове розслідування щодо імпортованих медичних рентгенівських трубок для комп'ютерної томографії, що походять зі США та Індії.

Після оголошення Трампа Міністерства торгівлі Китаю назвало тарифну війну "тактикою залякування" і пообіцяло протистояти американській політиці.

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