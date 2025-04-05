В Китае призывают США к консультациям на фоне Трамповых тарифов

Министерство иностранных дел Китая заявило, что "рынок сказал свое слово" после того, как США объявили о введении торговых тарифов, и призвали Вашингтон к консультациям.

Об этом в Facebook написал представитель китайского МИД Го Цзякун, передает "Европейская правда".

Цзякун заявил, что "торгово-тарифная война, которую США начали против всего мира, является неспровоцированной и неоправданной".

"Рынок сказал свое слово. Пришло время для США прекратить делать неправильные вещи и решить разногласия с торговыми партнерами путем равноправных консультаций", – обратился китайский представитель к США.

Напомним, после объявления Трампа Министерство торговли Китая назвало тарифную войну "тактикой запугивания" и пообещало противостоять американской политике.

А в пятницу, 4 апреля, Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США в ответ на объявленные Трампом тарифы.

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