У Чехії вважають, що ЄС все ще може укласти угоду з Трампом, щоб подолати тарифи

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що ЄС повинен заохотити президента США Дональда Трампа скасувати торговельні тарифи, купуючи більше американського газу, одночасно погрожуючи власними санкціями.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Ліпавський заявив, що ЄС може використати стратегію батога і пряника, щоб запобігти повномасштабній трансатлантичній кризі.

"Очевидно, що перед адміністрацією США було поставлено політичне завдання вжити певних заходів, і жодні переговори до "Дня визволення" не змогли його змінити", – сказав він.

На думку очільника чеського МЗС, зараз дуже важливо "знову поговорити з американською стороною і показати їм, як виглядає ситуація, і що ми маємо намір вжити контрзаходів на суму понад 20 млрд євро".

Водночас, за словами Ліпавського, купівля більшої кількості американського викопного газу, яка, за словами Трампа, є ключовою для вирішення торгового дисбалансу, є "гарною пропозицією", і він її підтримує.

"Європейська комісія провела серію переговорів з американськими колегами, і попри це, що поки що не вдалося домовитися про угоду. Ми повинні продовжувати це робити", – додав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, наполягає, що рішення США про запровадження митних тарифів не суперечить вимогам Вашингтонського договору НАТО.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна"