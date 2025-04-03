У Білому домі розповіли, коли почнуть діяти масштабні тарифи Трампа

У середу президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових масштабних тарифів проти світових держав, стверджуючи, що вони дозволять Сполученим Штатам досягти справедливості у торгівлі – ці тарифи почнуть діяти упродовж наступних днів.

Про це, як пише "Європейська правда", BBC стало відомо від посадовців Білого дому.

У телефонній розмові перед промовою Трампа 2 квітня високопосадовець Білого дому повідомив журналістам, що президент запровадить "базові тарифи" для всіх країн. Ця ставка встановлена на рівні 10% і набуде чинності 5 квітня.

Деякі країни зіткнуться лише з базовою ставкою. До них, зокрема, належать Британія, Сінгапур, Бразилія, Австралія, Нова Зеландія, Туреччина, Україна.

Спеціальні і набагато масштабніші тарифи будуть запроваджені приблизно проти 60 "найгірших кривдників" Сполучених Штатів та набудуть чинності 9 квітня.

Основні торговельні партнери, до яких застосують ці спеціальні тарифні ставки, – це Європейський Союз, Китай, Японія, Тайвань та інші.

Крім того, президент оголосив, що США запровадять "25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва". Ці тарифи набудуть чинності майже негайно, опівночі 3 квітня.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.