У Норвегії кажуть, що тарифи Трампа можуть порушувати статут НАТО

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що нові тарифи США можуть порушувати правила НАТО.

Його слова цитує DR, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Ейде бере участь у засіданні НАТО в Брюсселі, де він зачитав статтю другу Північноатлантичного договору Державному секретарю США Марко Рубіо.

"Я зачитав статтю 2. Там сказано, що ми повинні утримуватися від застосування економічної сили один проти одного", – поділився він.

За його словами, нові тарифи можуть порушити статтю 2 Статуту НАТО, в якій йдеться про те, що члени альянсу "прагнутимуть до усунення невідповідностей у своїй міжнародній економічній політиці і заохочуватимуть економічне співробітництво між собою".

На уточнююче запитання журналістів щодо того, якою була реакція Рубіо, Ейде зазначив: "Я думаю, що він зрозумів суть, і було досить багато європейців, які погодилися".

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.

Своєю чергою, Франція та Німеччина наполягають на більш жорсткій реакції Євросоюзу на тарифні заходи Трампа, яка могла б посилити позицію ЄС на переговорах.