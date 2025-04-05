В Чехии считают, что ЕС все еще может заключить сделку с Трампом, чтобы преодолеть тарифы
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что ЕС должен поощрить президента США Дональда Трампа отменить торговые тарифы, покупая больше американского газа, одновременно угрожая собственными санкциями.
Об этом он сказал в интервью Politico, передает "Европейская правда".
Липавский заявил, что ЕС может использовать стратегию кнута и пряника, чтобы предотвратить полномасштабный трансатлантический кризис.
"Очевидно, что перед администрацией США была поставлена политическая задача принять определенные меры, и никакие переговоры ко "Дню освобождения" не смогли его изменить", – сказал он.
По мнению главы чешского МИД, сейчас очень важно "снова поговорить с американской стороной и показать им, как выглядит ситуация, и что мы намерены принять контрмеры на сумму более 20 млрд евро".
В то же время, по словам Липавского, покупка большего количества американского ископаемого газа, которая, по словам Трампа, является ключевой для решения торгового дисбаланса, является "хорошим предложением", и он его поддерживает.
"Европейская комиссия провела серию переговоров с американскими коллегами, и несмотря на это, пока не удалось договориться о сделке. Мы должны продолжать это делать", – добавил он.
Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.
Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, настаивает, что решение США о введении таможенных тарифов не противоречит требованиям Вашингтонского договора НАТО.
Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина"