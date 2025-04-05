Естонія вислала росіянина, який виправдовував злочини Росії

У ніч проти суботи, 5 квітня, Естонія вислала з країни росіянина, стверджуючи, що він становив загрозу для безпеки естонської держави та громадського порядку.

Про це написало ERR, передає "Європейська правда".

Правоохоронці Естонії 5 квітня вислали з країни "російського марксиста" Константіна Горлова, оскільки він "становив загрозу для безпеки естонської держави та громадського порядку".

Його довгостроковий дозвіл на проживання був анульований, і йому також заборонили в'їзд до Естонії.

Зазначається, що 10 березня суд в Естонії визнав Горлова винним у виправданні міжнародного злочину в соціальній мережі Tiktok і оштрафував його на 800 євро.

Також Горлов був звинувачений у тому, що 18 серпня минулого року відкрито демонстрував символ акту агресії і геноциду – елемент герба Російської Федерації – в публічному потоці на платформі соціальних мереж Tiktok.

Фото: ERR

26 березня парламент Естонії проголосував за поправки до Конституції, які позбавлять громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах.

В Естонії вже давно триває дискусія про позбавлення права голосу на місцевих виборах в Естонії резидентів-громадян Росії та Білорусі з міркувань нацбезпеки.

Прем’єр-міністр, лідер Партії реформ Крістен Міхал поставив за мету найближчим часом вирішити це питання і внести зміни до конституції, щоб через рік російські та білоруські громадяни в Естонії вже не впливали на те, хто буде обраний до органів місцевого самоврядування.