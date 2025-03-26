В Естонії позбавили громадян РФ і Білорусі права голосу на місцевих виборах

26 березня Рійгікогу (парламент Естонії) проголосував за поправки до Конституції, які позбавлять громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Рійгікогу підтримав пропозицію Конституційного комітету про невідкладне внесення змін до Конституції. За невідкладне внесення змін до Конституції проголосували 92 члени Рійгікогу, проти – семеро.

Рішення про спосіб внесення змін до Конституції вимагало більшості в чотири п'ятих голосів членів Рійгікогу, які брали участь у засіданні, що означало, що для ухвалення рішення необхідно було, щоб за нього проголосувало щонайменше в чотири рази більше учасників засідання, ніж проти.

У фінальному голосуванні законопроєкт про внесення змін до Конституції Естонської Республіки, ініційований 61 депутатом, був прийнятий як закон 93 голосами при семи "проти". Для ухвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції необхідна була більшість у дві третини голосів членів Рійгікогу, тобто щонайменше 68 голосів.

Спочатку законопроєкт передбачав, що у виборах до місцевих рад можуть брати участь громадяни Естонії та особи без громадянства, а також громадяни країн Європейського Союзу і НАТО.

За рішенням пленарного засідання, сьогодні до закону була додана поправка, подана 55 депутатами, згідно з якою право голосу на виборах до місцевих рад для громадян третіх країн, які проживають в Естонії, а починаючи з наступних виборів – і для осіб без громадянства, буде визнано недійсним.

Згідно з поправкою, особи без громадянства все ж зможуть проголосувати на цьогорічних місцевих виборах.

На думку авторів поправки, це залишить достатньо часу для осіб без громадянства, щоб подати заяву на отримання естонського громадянства, якщо вони цього бажають, і взяти участь у наступних місцевих виборах як громадяни Естонії. Крім того, поправка вилучає з проєкту виборчі права громадян країн-членів НАТО.

Таким чином, громадяни Естонії та ЄС, а також особи без громадянства можуть брати участь у виборах цього року, але починаючи з наступних місцевих виборів, участь у них зможуть брати лише громадяни Естонії та ЄС.

Згідно з чинним законодавством, окрім громадян Естонії та ЄС, у місцевих виборах можуть брати участь іноземці, які проживають в Естонії на підставі дозволу на довгострокове або постійне проживання, яким на день виборів виповнилося 16 років і постійне місце проживання яких знаходиться на території відповідної сільської волості або міста.

Наступні вибори до місцевих рад відбудуться в Естонії 19 жовтня.

В Естонії вже давно триває дискусія про позбавлення права голосу на місцевих виборах в Естонії резидентів-громадян Росії та Білорусі з міркувань нацбезпеки.

Прем’єр-міністр, лідер Партії реформ Крістен Міхал поставив за мету найближчим часом вирішити це питання і внести зміни до конституції, щоб через рік російські та білоруські громадяни в Естонії вже не впливали на те, хто буде обраний до органів місцевого самоврядування.

Естонська розвідка очікує на подальші спроби Росії впливати на внутрішню ситуацію в Естонії через російськомовну меншину і церкву Московського патріархату та посилювати розкол у суспільстві.