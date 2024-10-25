Прем’єр Естонії виступає за позбавлення голосу на естонських виборах усіх громадян РФ та Білорусі

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал виступає за позбавлення права голосу на естонських місцевих виборах всіх громадян РФ та Білорусі, які є резидентами Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує ERR.

Естонські соціал-демократи запропонували варіант змін до законодавства, за якого голосувати на естонських місцевих виборах зможуть іноземці, які підтвердили, що засуджують агресію Росії проти України.

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"У нас була розмова з лідером есдеків на цю тему. Ми давно чітко кажемо про свою позицію (...) Громадяни Росії і Білорусі не мають ухвалювати рішень на наших місцевих виборах. Їхнє право голосу потрібно призупинити чи відкликати, і чим ясніше і юридично чітко це буде зроблено – тим краще", – заявив Крістен Міхал.

"Російські громадяни, які роками ходили у своє посольство голосувати за Путіна, мають вирішити, чи брати участь в естонських справах як естонські громадяни, чи не брати участі у місцевих виборах", – додав він.

Прем’єр зазначив, що в "Партії реформ", представником якої він є, згодні і на зміни у форматі закону, і у формі поправок до конституції.

Нагадаємо, на початку тижня 28 депутатів естонського парламенту ініціювали зміни до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії вже готувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту конституції Естонії.

Естонські ЗМІ підрахували, що у разі реалізації ініціативи про позбавлення права голосу на місцевих виборах це може торкнутися близько 69 тисяч іноземців в Естонії.