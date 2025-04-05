Эстония выслала россиянина, который оправдывал преступления России

В ночь на субботу, 5 апреля, Эстония выслала из страны россиянина, утверждая, что он представлял угрозу для безопасности эстонского государства и общественного порядка.

Об этом написало ERR, передает "Европейская правда".

Правоохранители Эстонии 5 апреля выслали из страны "русского марксиста" Константина Горлова, поскольку он "представлял угрозу для безопасности эстонского государства и общественного порядка".

Его долгосрочный вид на жительство был аннулирован, и ему также запретили въезд в Эстонию.

Отмечается, что 10 марта суд в Эстонии признал Горлова виновным в оправдании международного преступления в социальной сети Tiktok и оштрафовал его на 800 евро.

Также Горлов был обвинен в том, что 18 августа прошлого года открыто демонстрировал символ акта агрессии и геноцида – элемент герба Российской Федерации – в публичном потоке на платформе социальных сетей Tiktok.

Фото: ERR

26 марта парламент Эстонии проголосовал за поправки в Конституцию, которые лишат граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.

В Эстонии уже давно идет дискуссия о лишении права голоса на местных выборах в Эстонии резидентов-гражданРоссии и Беларуси из соображений нацбезопасности.

Премьер-министр, лидер Партии реформ Кристен Михал поставил цель в ближайшее время решить этот вопрос и внести изменения в конституцию, чтобы через год российские и белорусские граждане в Эстонии уже не влияли на то, кто будет избран в органы местного самоуправления.