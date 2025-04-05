У Туреччині бачать вигоду від розвʼязаної Трампом торгової війни

Туреччина може скористатись ситуацією, яка складеться у світовій економіці після оголошення президентом США Дональдом Трампом тарифів проти більшості держав світу.

Про це в ефірі CNN Turk заявив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, повідомляє "Європейська правда".

За словами Їлмаза, Туреччина повинна "уважно стежити за рішеннями, які ухвалюють інші країни" у відповідь на тарифи США, не відкидаючи можливості діалогу.

"Було оголошено про 10-відсотковий тариф на Туреччину. Поки що це на нашу користь", – заявив турецький віцепрезидент.

"Зростання тарифів призводить до того, що країни, які продають товари на ринок США, агресивно виходять на інші ринки, і нам потрібно звернути на це увагу. З іншого боку, ціни на сировинні товари впали, тому в цьому сенсі можна говорити про позитивний ефект", – пояснив він.

Також Їлмаз анонсував візит міністра торгівлі Туреччини до США, який говоритиме не лише про тарифи, а й про збільшення двосторонньої торгівлі.

Як повідомлялося, у ніч проти 3 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти усіх держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

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