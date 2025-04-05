В Турции видят выгоду от развязанной Трампом торговой войны

Турция может воспользоваться ситуацией, которая сложится в мировой экономике после объявления президентом США Дональдом Трампом тарифов против большинства государств мира.

Об этом в эфире CNN Turk заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, сообщает "Европейская правда".

По словам Йылмаза, Турция должна "внимательно следить за решениями, которые принимают другие страны" в ответ на тарифы США, не исключая возможности диалога.

"Было объявлено о 10-процентном тарифе на Турцию. Пока это в нашу пользу", – заявил турецкий вице-президент.

"Рост тарифов приводит к тому, что страны, которые продают товары на рынок США, агрессивно выходят на другие рынки, и нам нужно обратить на это внимание. С другой стороны, цены на сырьевые товары упали, поэтому в этом смысле можно говорить о положительном эффекте", – пояснил он.

Также Йылмаз анонсировал визит министра торговли Турции в США, который будет говорить не только о тарифах, но и об увеличении двусторонней торговли.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

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