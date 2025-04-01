ЄС засудив китайські військові навчання біля Тайваню

Європейський Союз закликав Китай до стриманості після того, як він розгорнув чергові масштабні військові навчання біля Тайваню.

Таку заяву 1 квітня поширила Європейська служба зовнішніх справ, передає "Європейська правда".

У Єврокомісії наголосили, що нинішні військові навчання Китаю навколо Тайваню "посилюють напруженість у Тайванській протоці", ситуація в якій має стратегічне значення "для регіональної та глобальної безпеки і процвітання".

"ЄС безпосередньо зацікавлений у збереженні статус-кво в Тайванській протоці. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх дій, які змінюють статус-кво силою або примусом", – наголосили в ЄС.

Там також закликали "всі сторони" виявити стриманість і уникати "будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації напруженості, що має бути вирішена шляхом діалогу".

У березні Китай провів чергові військові навчання, де відпрацював блокаду морських цілей біля Тайваню. Подібні навчання в останні роки стали частішими на тлі все активнішої риторики Пекіна про наміри воззʼєднати острів з материком.

Як відомо, ЄС визнає уряд КНР як єдиний законний китайський уряд, та співпрацює з Тайванем без його дипломатичного визнання, а також виступає проти будь-яких спроб силою нав'язати об'єднання Тайваню з КНР.

У Євросоюзі також лунали ідеї про посилення військової присутності в регіоні, наприклад долучившись до патрулювання Тайванської протоки.