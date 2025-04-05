Советник по национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву на этой неделе посетил США для тайных переговоров с администрацией Дональда Трампа, связанных со все более агрессивной политикой Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

Джозеф Ву, который ранее возглавлял Министерство иностранных дел Тайваня, возглавил делегацию на переговорах с представителями администрации Трампа по так называемому "специальному каналу".

Этот формат встреч, который представители США и Тайваня используют много лет, позволяет представителям обеих сторон открыто обсуждать вопросы безопасности.

Сообщение Financial Times является первым известным случаем использования "специального канала" администрацией Трампа после возвращения его в должность в январе.

Визит тайваньской делегации в США происходит на фоне масштабных военных учений китайской Народно-освободительной армии и береговой охраны вокруг Тайваня.

США разорвали официальные отношения с Тайванем после нормализации отношений с Пекином в 1979 году, но поддерживают неофициальные отношения с этой страной.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Пентагон распорядился сделать приоритетом американской армии сдерживание Китая от захвата Тайваня и укрепление обороны страны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.