Британская разведка: продвижение сил РФ в Украине с начала года замедлилось

Продвижение российских оккупационных войск в Украине с начала 2025 года замедлялось, а количество атак уменьшалось.

Об этом говорится в обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании за 5 апреля, передает "Европейская правда".

По оценкам британской разведки, в марте 2025 года российские войска, скорее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки.

"Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров", – говорится в обзоре.

Больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, но им не удалось улучшить свои оперативные позиции, отметила разведка Британии.

"Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска", – добавили там.

В обзоре отмечается, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они "не привели к увеличению темпов продвижения".

В оперативной сводке Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине накануне указывалось, что за последнюю неделю среднее количество атак российских оккупационных войск приблизилось к 200 в сутки, что свидетельствует о росте давления.

Между тем разведка и аналитики Североатлантического альянса считают, что российские войска не имеют заметного шанса на прорыв линии обороны ВСУ.