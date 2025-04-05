Канадців попередили, що прикордонники США можуть обшукувати їхні телефони

Уряд Канади оновив свої онлайн-поради щодо подорожей до США, нагадавши співвітчизникам про можливість обстеження їхніх електронних пристроїв під час перетину кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

На сайті канадського уряду з офіційними рекомендаціями про подорож з'явився пункт про "значну" свободу дій офіцерів Прикордонної служби США у вирішенні питання про в'їзд до їхньої країни.

"Очікуйте ретельної перевірки в місцях в'їзду, зокрема електронних пристроїв. Під час спілкування з прикордонною службою дотримуйтесь вимог і будьте відвертими. Якщо вам відмовлять у в'їзді, вас можуть затримати в очікуванні депортації", – йдеться на сайті.

Незважаючи на оновлення, поточний рейтинг ризику канадців для подорожей до США все ще залишається низьким, і канадський уряд радить продовжувати вживати "звичайних заходів безпеки".

Оновлення інструкцій відбулось на тлі того, що давні дружні стосунки між Канадою і США руйнуються під тиском торговельної війни адміністрації Дональда Трампа.

Раніше також стало відомо про кілька випадків затримання європейських громадян під час вʼїзду до США, після чого держави США почали оновлювати рекомендації для подорожувальників до цієї держави.