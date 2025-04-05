Канадцев предупредили, что пограничники США могут обыскивать их телефоны

Правительство Канады обновило свои онлайн-советы по путешествиям в США, напомнив соотечественникам о возможности обследования их электронных устройств при пересечении границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC.

На сайте канадского правительства с официальными рекомендациями о путешествии появился пункт о "значительной" свободе действий офицеров Пограничной службы США в решении вопроса о въезде в их страну.

"Ожидайте тщательной проверки в местах въезда, в том числе электронных устройств. Во время общения с пограничной службой соблюдайте требования и будьте откровенными. Если вам откажут во въезде, вас могут задержать в ожидании депортации", – говорится на сайте.

Несмотря на обновление, текущий рейтинг риска канадцев для путешествий в США все еще остается низким, и канадское правительство советует продолжать принимать "обычные меры безопасности".

Обновление инструкций состоялось на фоне того, что давние дружеские отношения между Канадой и США разрушаются под давлением торговой войны администрации Дональда Трампа.

Ранее также стало известно о нескольких случаях задержания европейских граждан при въезде в США, после чего государства США начали обновлять рекомендации для путешественников в это государство.