Польща приводила у бойову готовність ППО через масовану атаку РФ на Україну

У зв’язку із масованою ракетною атакою РФ на Україну Польща активізувала авіацію, а також привела у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування польських Збройних сил, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні, у зв'язку з активною діяльністю стратегічної авіації РФ "розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі".

"Відповідно до чинних процедур…було піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан найвищої готовності", – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що здійснюють моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Як відомо, в неділю вранці РФ здійснила удар балістикою по Києву, внаслідок чого виникли пожежі, троє людей постраждали.

О 4:57 майже по всій Україні була оголошена повітряна тривога через активність стратегічної авіації РФ.

Також варто зазначити, що увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше 18 осіб, серед яких дев’ять дітей.

Тоді посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.