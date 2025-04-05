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"Ось чому ця війна має завершитися": у США відреагували на удар Росії по Кривому Розі

Новини — Субота, 5 квітня 2025, 08:17 — Уляна Кричковська

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський удар по Кривому Розі та заявила, що це причина, "чому ця війна має завершитися".

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Брінк заявила, що те, що російська балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі – "жахає".

"Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них шестеро дітей. Ось чому ця війна має завершитися", – написала вона.

Варто звернути увагу, що в дописі посол США не вказала, що ракета чи удар були російськими.

На цей удар відреагували також міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястутіс Будріс. 

Нагадаємо, увечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу: відомо про 18 загиблих, серед яких дев’ятеро дітей, та понад 60 поранених.

Пізно ввечері 4 квітня російська армія знову атакувала Кривий Ріг, у приватному секторі виникла пожежа, пізніше стало відомо про загиблу і поранених.

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Війна з РФ США
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