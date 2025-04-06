Польша приводила в боевую готовность ПВО из-за массированной атаки РФ на Украину

В связи с массированной ракетной атакой РФ на Украину Польша активизировала авиацию, а также привела в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования польских Вооруженных сил, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в командовании, в связи с активной деятельностью стратегической авиации РФ "началась операция польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве".

"В соответствии с действующими процедурами...были подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что осуществляют мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Как известно, в воскресенье утром РФ осуществила удар баллистикой по Киеву, в результате чего возникли пожары, три человека пострадали.

В 4:57 почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за активности стратегической авиации РФ.

Также стоит отметить, что вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых девять детей.

Тогда посол США в Украине Бриджит Бринк написала, что ее "ужасает" удар по Кривому Рогу, не упомянув в сообщении Россию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "неприятно" удивлен реакцией посольства США на ракетный удар России по Кривому Рогу.