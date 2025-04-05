Трамп другий день грає в гольф, поки світову економіку лихоманить

Після розвʼязання тарифної війни проти світу президент США Дональд Трамп поїхав грати у гольф.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У суботу фотографи агентства АР зафіксували Трампа на своєму полі для гольфу у штаті Флорида.

Він був у своєму фірмовому капелюсі MAGA і читав статтю в таблоїді The New York Post про реакцію Китаю на його тарифи.

Фото: АР

Трамп вирушив грати у гольф наступного дня після того, як оголосив про запровадження тарифів проти решти світу, передає АР, наразившись на критику з боку демократів у Конгресі.

У цей час президент США кілька разів захищав запровадження тарифів у власній соцмережі Truth Social і перед журналістами, стверджуючи, що це обернеться процвітанням американської економіки та ринків.

Зазначимо, що по всій території США в суботу заплановано близько 1200 акцій протесту проти Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска.