У низці міст Європи вийшли на протести проти Трампа

Сотні людей зібрались на протести в суботу, 5 квітня, в європейських містах проти політики президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні офіційною організацією Демократичної партії США за кордоном Democrats Abroad була організована акція Hands Off! ("Руки геть!").

Зібравшись на Опернплац у Франкфурті-на-Майні, демонстранти вимагали відставки президента США, тримаючи плакати з гаслами "Відновити демократію", "Руки геть від наших персональних даних" і "Світ втомився від твоєї брехні, Дональде, йди геть!"

Protesters in Frankfurt, Germany showed up to support the Hands Off! protest movement.



Thank you, Germany!



🇩🇪 pic.twitter.com/hVzuuw3YVF – Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 5, 2025

У Берліні, протестуючи перед автосалоном Tesla, демонстранти тримали плакати із закликом до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за "припинення хаосу" у себе вдома. Люди зокрема виступали проти мільярдера Ілона Маска, який працює в адміністрації Трампа над скороченням держапарату.

У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб висловити протест проти Трампа.

Фото: Reuters

Дехто виголошував промови із засудженням президента США, інші розмахували плакатами "Опір тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не за фашизм" і "Врятуйте демократію". Один із присутніх співав і грав пісню Боба Ділана "Майстри війни", передає Reuters.

Un rassemblement est en cours à Paris, place de la République, contre la politique de Donald Trump pic.twitter.com/DfFhltmnmT – BFMTV (@BFMTV) April 5, 2025

Протести проти Трампа і Маска пройшли і в інших європейських містах, зокрема в Лондоні та Лісабоні.

У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами "Гордим американцям соромно" і "Якого біса, Америко?" Натовп також скандував "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" і "Руки геть від України", слухаючи промови з критикою Трампа.

Фото: РА Media

По всій території США в суботу також заплановано близько 1200 акцій протесту проти Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска.