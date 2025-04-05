У низці міст Європи вийшли на протести проти Трампа
Новини — Субота, 5 квітня 2025, 19:35 —
Сотні людей зібрались на протести в суботу, 5 квітня, в європейських містах проти політики президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
У німецькому місті Франкфурт-на-Майні офіційною організацією Демократичної партії США за кордоном Democrats Abroad була організована акція Hands Off! ("Руки геть!").
Зібравшись на Опернплац у Франкфурті-на-Майні, демонстранти вимагали відставки президента США, тримаючи плакати з гаслами "Відновити демократію", "Руки геть від наших персональних даних" і "Світ втомився від твоєї брехні, Дональде, йди геть!"
Protesters in Frankfurt, Germany showed up to support the Hands Off! protest movement.– Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 5, 2025
Thank you, Germany!
🇩🇪 pic.twitter.com/hVzuuw3YVF
У Берліні, протестуючи перед автосалоном Tesla, демонстранти тримали плакати із закликом до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за "припинення хаосу" у себе вдома. Люди зокрема виступали проти мільярдера Ілона Маска, який працює в адміністрації Трампа над скороченням держапарату.
У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб висловити протест проти Трампа.
Дехто виголошував промови із засудженням президента США, інші розмахували плакатами "Опір тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не за фашизм" і "Врятуйте демократію". Один із присутніх співав і грав пісню Боба Ділана "Майстри війни", передає Reuters.
Un rassemblement est en cours à Paris, place de la République, contre la politique de Donald Trump pic.twitter.com/DfFhltmnmT– BFMTV (@BFMTV) April 5, 2025
Протести проти Трампа і Маска пройшли і в інших європейських містах, зокрема в Лондоні та Лісабоні.
У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами "Гордим американцям соромно" і "Якого біса, Америко?" Натовп також скандував "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" і "Руки геть від України", слухаючи промови з критикою Трампа.
По всій території США в суботу також заплановано близько 1200 акцій протесту проти Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска.