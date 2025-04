У низці міст Європи вийшли на протести проти Трампа

Сотні людей зібрались на протести в суботу, 5 квітня, в європейських містах проти політики президента США Дональда Трампа та його радника-мільярдера Ілона Маска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні офіційною організацією Демократичної партії США за кордоном Democrats Abroad була організована акція Hands Off! ("Руки геть!").

Зібравшись на Опернплац у Франкфурті-на-Майні, демонстранти вимагали відставки президента США, тримаючи плакати з гаслами "Відновити демократію", "Руки геть від наших персональних даних" і "Світ втомився від твоєї брехні, Дональде, йди геть!"

Protesters in Frankfurt, Germany showed up to support the Hands Off! protest movement.



Thank you, Germany!



🇩🇪 pic.twitter.com/hVzuuw3YVF