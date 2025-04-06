По городам США прокатились масштабные протесты против политики Трампа

В ряде городов США накануне прошли массовые акции протеста из-за недовольства политикой, которую проводит президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Демонстрации "Руки прочь!" были организованы более чем в 1200 местах во всех 50 штатах.

Организаторами выступили более 150 групп, включая организации по защите гражданских прав, профсоюзы, защитников ЛБГТК+, ветеранов и активистов избирательного движения.

AP

Митинги носили мирный характер, сообщений об арестах не поступало.

Протестующие выражали недовольство действиями Трампа и приближенного к нему миллиардера Илона Маска, в частности, в экономике, миграционной политике, правах человека и сокращениях в правительстве.

Демонстранты выражали возмущение действиями администрации по увольнению тысяч федеральных служащих, закрытию отделений Администрации социального обеспечения, фактическому закрытию целых агентств, депортации иммигрантов, сокращению защиты трансгендерных людей и урезанию финансирования программ здравоохранения.

AP

В Бостоне демонстранты размахивали плакатами "Руки прочь от нашей демократии" и "Руки прочь от нашего социального обеспечения".

Мэр города Мишель Ву заявила, что не хочет, чтобы ее дети и другие жили в мире, где угрозы и запугивания являются тактикой правительства, а такие ценности, как разнообразие и равенство, подвергаются нападкам.

Сотни людей также вышли на демонстрацию в Палм-Бич-Гарденс, что во Флориде – в нескольких милях от поля для гольфа Трампа, где он провел утро на чемпионате клуба Senior Club Championship.

AP

Президент играл в гольф во Флориде в субботу и планировал сделать это снова в воскресенье, сообщил Белый дом.

Активисты неоднократно устраивали общенациональные демонстрации против Трампа и Маска после того, как Трамп вернулся в должность.

Но до субботы протестное движение еще не проводило столь масштабных мероприятий.

Также стоит отметить, что накануне в европейских городах сотни людей вышли на протест против политики президента США Дональда Трампа и его советника-миллиардера Илона Маска.