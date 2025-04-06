Посол США згадала Росію у дописі про масований удар по Києву

Посол США в Україні Бріджит Брінк згадала Росію, коментуючи масований удар ракетами по Києву та атаки на інші міста.

Про це йдеться в дописі Брінк в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи чергову масовану атаку на Україну, посол зазначила, що "Київ і вся Україна залишаються під ударом балістичних і крилатих ракет з боку Росії".

"Гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки в багатьох містах", – написала вона.

Варто зазначити, що увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше 18 осіб, серед яких дев’ять дітей.

Тоді Брінк написала, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.