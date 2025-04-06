Посол США упомянула Россию в посте о массированном ударе по Киеву

Посол США в Украине Бриджит Бринк вспомнила Россию, комментируя массированный удар ракетами по Киеву и атаки на другие города.

Об этом говорится в посте Бринк в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментируя очередную массированную атаку на Украину, посол отметила, что "Киев и вся Украина остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России".

"Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках во многих городах", – написала она.

Стоит отметить, что вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых девять детей.

Тогда Бринк написала, что ее "ужасает" удар по Кривому Рогу, не упомянув в сообщении Россию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "неприятно" удивлен реакцией посольства США на ракетный удар России по Кривому Рогу.