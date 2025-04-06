Стармер обіцяє захистити британський бізнес на тлі тарифів Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що наступного тижня оголосить про заходи з підтримки британського бізнесу на тлі оголошених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Про це британський прем’єр написав у колонці для Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зазначив, що допоможе "захистити британський бізнес від шторму" американських тарифів і підтримає найбільш постраждалі галузі.

Він обіцяє "зробити все необхідне", щоб захистити національні інтереси, і наголошує, що уряд втрутиться, щоб захистити робочі місця людей.

Водночас Стармер додав, що "продовжить відстоювати ідею вільної та відкритої торгівлі", незважаючи на відступ США в бік протекціонізму.

"Декому це може здатися неприємним – ідея про те, що держава повинна безпосередньо втручатися у формування ринку, часто піддавалася глузуванням. Але ми просто не можемо чіплятися за старі почуття, коли світ змінюється так швидко", – підкреслив він.

Заходи можуть включати екстрені реформи, спрямовані на скорочення бюрократичної тяганини у сфері регулювання, а також цільові податкові пільги для допомоги проблемним секторам економіки.

"Цього тижня ми прискоримо плани, які покращать нашу внутрішню конкурентоспроможність, щоб ми були менш вразливими до подібних глобальних потрясінь", – написав Стармер.

Він також допустив можливість переговорів зі США щодо перегляду тарифної політики Трампа, однак попередив, що незалежно він їхніх результатів світ змінився і "старі припущення більше не можуть сприйматися як належне".

Як відомо, президент США кілька разів захищав запровадження тарифів у власній соцмережі Truth Social і перед журналістами, стверджуючи, що це обернеться процвітанням американської економіки та ринків.

При цьому варто зазначити, що після розвʼязання тарифної війни проти світу Трамп поїхав грати у гольф.