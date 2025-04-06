Стармер обещает защитить британский бизнес на фоне тарифов Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на следующей неделе объявит о мерах по поддержке британского бизнеса на фоне объявленных президентом Дональдом Трампом тарифов.

Об этом британский премьер написал в колонке для Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что поможет "защитить британский бизнес от шторма" американских тарифов и поддержит наиболее пострадавшие отрасли.

Он обещает "сделать все необходимое", чтобы защитить национальные интересы, и отмечает, что правительство вмешается, чтобы защитить рабочие места людей.

В то же время Стармер добавил, что "продолжит отстаивать идею свободной и открытой торговли", несмотря на отступление США в сторону протекционизма.

"Некоторым это может показаться неприятным – идея о том, что государство должно напрямую вмешиваться в формирование рынка, часто подвергалась насмешкам. Но мы просто не можем цепляться за старые чувства, когда мир меняется так быстро", – подчеркнул он.

Меры могут включать экстренные реформы, направленные на сокращение бюрократической волокиты в сфере регулирования, а также целевые налоговые льготы для помощи проблемным секторам экономики.

"На этой неделе мы ускорим планы, которые улучшат нашу внутреннюю конкурентоспособность, чтобы мы были менее уязвимыми к подобным глобальным потрясениям", – написал Стармер.

Он также допустил возможность переговоров с США по пересмотру тарифной политики Трампа, однако предупредил, что независимо он их результатов мир изменился и "старые предположения больше не могут восприниматься как должное".

Как известно, президент США несколько раз защищал введение тарифов в собственной соцсети Truth Social и перед журналистами, утверждая, что это обернется процветанием американской экономики и рынков.

При этом стоит отметить, что после развязывания тарифной войны против мира Трамп поехал играть в гольф.