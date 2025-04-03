Трамп про тарифи: я казав, що все буде саме так

Президент США Дональд Трамп вважає, що його рішення про запровадження тарифів проти решти світу обернеться процвітанням американської економіки та ринків.

Про це він сказав журналістам, коли виходив з Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

На питання журналіста прокоментувати ситуацію, за якої ринки США та решти світу падають через тарифи, Трамп сказав, що, на його думку, "все йде дуже добре".

"Була операція, як операція на пацієнті, і це велика річ. Я казав, що все буде саме так", – додав Трамп.

На думку президента США, далі країна отримає "шість чи сім трильйонів доларів", а ще "ринки зростатимуть, акції зростатимуть, країна зростатиме".

"А решта світу хоче побачити: чи можна з нами укласти угоду? Вони використовували нас протягом багатьох, багатьох років. Багато років ми були в невигідному становищі", – вважає він.

"І ось що я вам скажу, я думаю, що все буде неймовірно. Те, про що люди будуть говорити. Ми наблизилися до 7 трильйонів доларів інвестицій, які надходять у нашу країну, і ви побачите, чим це обернеться. Наша країна буде на підйомі", – додав Трамп.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.