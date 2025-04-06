Прем’єр Франції назвав небажаною заплановану ультраправими акцію на підтримку Ле Пен

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру критично оцінив заплановану на неділю акцію протесту ультраправого "Національного об’єднання" на підтримку їхньої засудженої неформальної лідерки Марін Ле Пен.

Про це Байру сказав в інтерв’ю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

Французький прем’єр зазначив, що запланована демонстрація проти рішення суду "не є ні здоровою, ні бажаною".

"Це не здорово і не бажано виходити на демонстрацію проти рішення суду", – заявив глава уряду Франції.

На тлі того, що інші політичні партії також планують мітинги в Парижі, Байру "сподівається", що не буде "ніяких ексцесів".

"У будь-якому разі, державна влада існує для того, щоб запобігти насильству", – запевнив він.

Як відомо, "Національне об’єднання" скликає на неділю демонстрацію на підтримку своєї неформальної лідерки Марін Ле Пен, яку визнали винною у розкраданні публічних коштів та заборонили їй участь у виборах.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

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