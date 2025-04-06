Премьер Франции назвал нежелательной запланированную ультраправыми акцию в поддержку Ле Пен

Премьер-министр Франции Франсуа Байру критически оценил запланированную на воскресенье акцию протеста ультраправого "Национального объединения" в поддержку их осужденного неформального лидера Марин Ле Пен.

Об этом Байру сказал в интервью Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Французский премьер отметил, что запланированная демонстрация против решения суда "не является ни здоровой, ни желательной".

"Это не здорово и не желательно выходить на демонстрацию против решения суда", – заявил глава правительства Франции.

На фоне того, что другие политические партии также планируют митинги в Париже, Байру "надеется", что не будет "никаких эксцессов".

"В любом случае, государственная власть существует для того, чтобы предотвратить насилие", – заверил он.

Как известно, "Национальное объединение" созывает на воскресенье демонстрацию в поддержку своего неформального лидера Марин Ле Пен, которую признали виновной в хищении публичных средств и запретили ей участие в выборах.

Апелляционный суд Парижа примет решение по апелляции Ле Пен летом 2026 года. Это оставляет для нее шанс все же принять участие в кампании, если она выиграет апелляцию.

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