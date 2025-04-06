Прем’єр Франції розповів, як тарифи Трампа вплинуть на економіку країни

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що внаслідок тарифної політики президента США Дональда Трампа зростання французького ВВП може скоротитись на 0,5%.

Про це Байру сказав в інтерв’ю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив французький прем’єр, "багато хто думає, що Дональд Трамп відступить, але це не так".

"Політика Трампа може коштувати нам більше, ніж 0,5% ВВП...Дестабілізація, яку він спричинив, послабить світову економіку на довгий час", – підкреслив він.

З огляду на це, прем'єр-міністр Франції закликав промисловців та інвесторів у Європі та Франції "чинити тиск на уряд США", посилаючись на "їхній спільний обов'язок".

Як відомо, президент США кілька разів захищав запровадження тарифів у власній соцмережі Truth Social і перед журналістами, стверджуючи, що це обернеться процвітанням американської економіки та ринків.

При цьому варто зазначити, що після розвʼязання тарифної війни проти світу Трамп поїхав грати у гольф.