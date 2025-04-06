Премьер Франции рассказал, как тарифы Трампа повлияют на экономику страны

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что в результате тарифной политики президента США Дональда Трампа рост французского ВВП может сократиться на 0,5%.

Об этом Байру сказал в интервью Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Как отметил французский премьер, "многие думают, что Дональд Трамп отступит, но это не так".

"Политика Трампа может стоить нам больше, чем 0,5% ВВП ... Дестабилизация, которую он вызвал, ослабит мировую экономику на долгое время", – подчеркнул он.

Учитывая это, премьер-министр Франции призвал промышленников и инвесторов в Европе и Франции "оказать давление на правительство США", ссылаясь на "их общий долг".

Как известно, президент США несколько раз защищал введение тарифов в собственной соцсети Truth Social и перед журналистами, утверждая, что это обернется процветанием американской экономики и рынков.

При этом стоит отметить, что после развязывания тарифной войны против мира Трамп поехал играть в гольф.