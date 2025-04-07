У Польщі попередили про повторення Великої депресії через тарифи Трампа

Заступник міністра економіки Польщі Міхал Барановський заявив, що тарифів, подібних до тих, які запровадив американський президент Дональд Трамп, не було вже сто років.

Про це він заявив у понеділок, 7 квітня, цитує газета The Guardian, пише "Європейська правда".

Барановський заявив, що "подібних тарифів, які ми бачили минулого тижня, не було за останні 100 років".

За його словами, подібна ситуація востаннє призвела до поглиблення Великої депресії, яка, зрештою, "спричинила втрату мільйонів робочих місць, зростання політичного екстремізму і, як вважають багато істориків, стала однією з причин міжнародних конфліктів".

"Саме це зараз на кону. Сподіваюся, ми всі зробимо висновки з історії", – наголосив він.

Також представник Польщі заявив, що ЄС "шкодує" через запроваджені тарифи і "все ще намагається зрозуміти точну логіку та розрахунки" за цими діями адміністрації Трампа. Водночас він застеріг: "Абсолютно очевидно, що у цій конфронтації не буде переможців".

"Поки що ми бачимо підхід на кшталт "спершу стріляй, потім говори". Сподіваюся, ми зможемо якомога швидше перейти до переговорів – серйозних переговорів зі Сполученими Штатами, адже трансатлантичні економічні зв’язки – це найбільше економічне партнерство у світі", – додав він.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти багатьох держав світу.

Низка держав заявили у відповідь, що тарифи Трампа можуть порушувати договір НАТО. У ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Трамп своєю чергою заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".