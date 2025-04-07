В Польше предупредили о повторении Великой депрессии из-за тарифов Трампа

Заместитель министра экономики Польши Михал Барановский заявил, что тарифов, подобных тем, которые ввел американский президент Дональд Трамп, не было уже сто лет.

Об этом он заявил в понедельник, 7 апреля, цитирует газета The Guardian, пишет "Европейская правда".

Барановский заявил, что "подобных тарифов, которые мы видели на прошлой неделе, не было за последние 100 лет".

По его словам, подобная ситуация в последний раз привела к углублению Великой депрессии, которая в конце концов "привела к потере миллионов рабочих мест, росту политического экстремизма и, как считают многие историки, стала одной из причин международных конфликтов".

"Именно это сейчас на кону. Надеюсь, мы все сделаем выводы из истории", – подчеркнул он.

Также представитель Польши заявил, что ЕС "сожалеет" из-за введенных тарифов и "все еще пытается понять точную логику и расчеты" за этими действиями администрации Трампа. В то же время он предостерег: "Совершенно очевидно, что в этой конфронтации не будет победителей".

"Пока мы видим подход вроде "сначала стреляй, потом говори". Надеюсь, мы сможем как можно скорее перейти к переговорам – серьезным переговорам с Соединенными Штатами, ведь трансатлантические экономические связи – это самое большое экономическое партнерство в мире", – добавил он.

Как сообщалось, 2 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против многих государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Трамп в свою очередь заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".