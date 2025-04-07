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У Франції попереджають, що реакція Європи на тарифи Трампа може бути "вкрай агресивною"

Новини — Понеділок, 7 квітня 2025, 13:38 — Ірина Кутєлєва

Французький міністр-делегат з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен попередив, що відповідь Європи на торгову війну, розв’язану президентом США Дональдом Трампом, може бути "вкрай агресивною".

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Сен-Мартен згадав "інструмент протидії примусу", який ще ніколи не використовувався в ЄС. 

Цей інструмент, розроблений після першого терміну Трампа, дозволяє застосовувати широкі заходи у відповідь на торговельну дискримінацію, такі як квоти і тарифи або обмеження на іноземні інвестиції.

"Ми не повинні виключати жодних варіантів щодо (американських) товарів і послуг і відкрити європейський інструментарій, який є дуже всеосяжним і може бути вкрай агресивним у відповідь", – наголосив він.

Як відомо, 2 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти багатьох держав світу. На цьому тлі в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Сам Трамп заявив, що готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".

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Франція Трамп Торгівля
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