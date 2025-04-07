У Франції попереджають, що реакція Європи на тарифи Трампа може бути "вкрай агресивною"

Французький міністр-делегат з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен попередив, що відповідь Європи на торгову війну, розв’язану президентом США Дональдом Трампом, може бути "вкрай агресивною".

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Сен-Мартен згадав "інструмент протидії примусу", який ще ніколи не використовувався в ЄС.

Цей інструмент, розроблений після першого терміну Трампа, дозволяє застосовувати широкі заходи у відповідь на торговельну дискримінацію, такі як квоти і тарифи або обмеження на іноземні інвестиції.

"Ми не повинні виключати жодних варіантів щодо (американських) товарів і послуг і відкрити європейський інструментарій, який є дуже всеосяжним і може бути вкрай агресивним у відповідь", – наголосив він.

Як відомо, 2 квітня президент США оголосив про запровадження митних тарифів проти багатьох держав світу. На цьому тлі в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на ці дії.

Сам Трамп заявив, що готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".