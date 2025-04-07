Во Франции предупреждают, что реакция Европы на тарифы Трампа может быть "крайне агрессивной"

Французский министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен предупредил, что ответ Европы на торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом, может быть "крайне агрессивным".

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Сен-Мартен упомянул "инструмент противодействия принуждению", который еще никогда не использовался в ЕС.

Этот инструмент, разработанный после первого срока Трампа, позволяет применять широкие меры в ответ на торговую дискриминацию, такие как квоты и тарифы или ограничения на иностранные инвестиции.

"Мы не должны исключать никаких вариантов в отношении (американских) товаров и услуг и открыть европейский инструментарий, который является очень всеобъемлющим и может быть крайне агрессивным в ответ", – подчеркнул он.

Как известно, 2 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против многих государств мира. На этом фоне в ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Сам Трамп заявил, что готов снизить свои тарифы, если другие страны смогут предложить что-то "феноменальное".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".