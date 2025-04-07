В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель
Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне не виключив, що в межах відповіді на тарифну політику президента США Дональда Трампа американським компаніям відмовлять в участі в європейських державних контрактах.
Його заяву наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".
Зараз в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на запроваджені тарифи.
"Ми могли б ухвалити рішення про усунення всіх американських компаній від європейських державних закупівель", – сказав Сежурне.
Водночас єврокомісар визнав, що ЄС не зможе відмовитися від американських компаній у низці послуг, зокрема у цифрових.
"Але ми повинні точно визначити, в яких секторах і чому ми можемо це зробити", – додав Сежурне.
Він сказав, що це "одне з питань, що стоять на порядку денному", і це матиме "значний вплив на американські компанії".
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.
Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".
Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".