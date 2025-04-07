В Еврокомиссии не исключили, что компании США отстранят от европейских госзакупок

Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне не исключил, что в рамках ответа на тарифную политику президента США Дональда Трампа американским компаниям откажут в участии в европейских государственных контрактах.

Его заявление приводит BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Сейчас в ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на введенные тарифы.

"Мы могли бы принять решение об устранении всех американских компаний от европейских государственных закупок", – сказал Сежурне.

В то же время еврокомиссар признал, что ЕС не сможет отказаться от американских компаний в ряде услуг, в частности в цифровых.

"Но мы должны точно определить, в каких секторах и почему мы можем это сделать", – добавил Сежурне.

Он сказал, что это "один из вопросов, стоящих на повестке дня", и это будет иметь "значительное влияние на американские компании".

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к быстрым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после того.

Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".