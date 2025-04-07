"Ситуація драматична": Мерц вимагає негайного захисту німецької економіки на тлі тарифів Трампа

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав у понеділок, 7 квітня, до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних тарифів.

Про це він сказав у коментарі агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначило агентство, у понеділок, 7 квітня, основні фондові індекси впали, оскільки Трамп не продемонстрував жодних ознак відступу від своїх тарифних планів, а інвестори вважають, що зростаючий ризик рецесії може призвести до того, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки вже в травні.

"Ситуація на міжнародних ринках акцій та облігацій є драматичною і загрожує подальшим погіршенням. Тому для Німеччини як ніколи актуально якнайшвидше відновити свою міжнародну конкурентоспроможність", – заявив Мерц.

Майбутній канцлер Німеччини заявив, що це питання має бути в центрі коаліційних переговорів.

Разом з іншими країнами Європейського Союзу Німеччина стикається з 25% імпортними тарифами на сталь, алюміній та автомобілі, а також "взаємними" тарифами у розмірі 20% з середи майже на всі інші товари.

Як відомо, Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Тоді у німецькому уряді засудили рішення Трампа запровадити масштабні тарифи, наголосивши, що це матиме негативний вплив на світову економіку.

7 квітня американський президент заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".