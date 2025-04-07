У Британії можуть закрити сотні державних організацій для оптимізації роботи уряду

Британія заявила, що може закрити сотні державних організацій, оскільки прагне скоротити витрати і підвищити продуктивність у епоху глобальної нестабільності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У Британії існують сотні quangos, або квазі-автономних неурядових організацій. Вони фінансуються платниками податків, але не контролюються міністрами, і включають такі державні органи, як Виконавчий комітет з охорони здоров'я та безпеки, Network Rail та Міграційний консультативний комітет.

"Кожне кванго в уряді буде переглянуто з метою закриття, злиття або повернення функцій в (урядові) департаменти, якщо його подальше існування не може бути виправданим", – йдеться в заяві уряду в понеділок.

Британія перебуває в режимі затягування пасків, оскільки міністр фінансів Рейчел Рівз намагається дотримуватися своїх фіскальних правил, а також боротися з наслідками тарифів президента США Дональда Трампа, які знизили прогнози економічного зростання.

Уряд попередив, що глобальна нестабільність означає, що він повинен йти "далі і швидше" у своїх реформах бюрократії.

Минулого місяця прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що ліквідує NHS England, орган, що здійснює нагляд за системою охорони здоров'я, і повертає його функції до урядового департаменту охорони здоров'я, щоб заощадити сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

Уряд заявив, що реформа не торкнеться деяких галузей, наприклад, тих, які займаються контролем за діяльністю уряду або захистом верховенства права.

Нагадаємо, наприкінці березня Велика Британія схвалила будівництво нового автодорожнього тунелю через Темзу на південному сході Англії – вартість робіт складе близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів (13 мільярдів доларів США).

Перед цим британський уряд оголосив пакет фінансування у розмірі 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для ремонту дорожньої інфраструктури.