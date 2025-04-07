В Британии могут закрыть сотни государственных организаций для оптимизации работы правительства

Британия заявила, что может закрыть сотни государственных организаций, поскольку стремится сократить расходы и повысить производительность в эпоху глобальной нестабильности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В Британии существуют сотни quangos, или квази-автономных неправительственных организаций. Они финансируются налогоплательщиками, но не контролируются министрами, и включают такие государственные органы, как Исполнительный комитет по здравоохранению и безопасности, Network Rail и Миграционный консультативный комитет.

"Каждое кванго в правительстве будет пересмотрено с целью закрытия, слияния или возвращения функций в (правительственные) департаменты, если его дальнейшее существование не может быть оправданным", – говорится в заявлении правительства в понедельник.

Британия находится в режиме затягивания поясов, поскольку министр финансов Рэйчел Ривз пытается соблюдать свои фискальные правила, а также бороться с последствиями тарифов президента США Дональда Трампа, которые снизили прогнозы экономического роста.

Правительство предупредило, что глобальная нестабильность означает, что оно должно идти "дальше и быстрее" в своих реформах бюрократии.

В прошлом месяце премьер-министр Кир Стармер заявил, что ликвидирует NHS England, орган, осуществляющий надзор за системой здравоохранения, и возвращает его функции в правительственный департамент здравоохранения, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов.

Правительство заявило, что реформа не коснется некоторых отраслей, например, тех, которые занимаются контролем за деятельностью правительства или защитой верховенства права.

Напомним, в конце марта Великобритания одобрила строительство нового автодорожного тоннеля через Темзу на юго-востоке Англии – стоимость работ составит около 10 миллиардов фунтов стерлингов (13 миллиардов долларов США).

Перед этим британское правительство объявило пакет финансирования в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для ремонта дорожной инфраструктуры.