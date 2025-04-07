Уряд Німеччини про тарифи Трампа: треба діяти мудро, щоб запобігти торговій війні

Уряд Німеччини інтенсивно координує свої дії з партнерами в ЄС щодо відповіді на тарифну політику США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує Tagesschau.

За його словами, нещодавнє падіння цін на фондових ринках – це "тривожний сигнал" про те, що такий шлях "зрештою призведе тільки до програшу".

Саме тому, наголосив Гебештрайт, Німеччина і Європа повинні діяти "мудро" і "чітко", щоб запобігти "торговій війні".

Речник німецького уряду додав, що у відповідь на останні заяви Трампа про тарифи урядам європейських країн все ще "необхідна координація".

Канцлер Олаф Шольц, який все ще перебуває на своїй посаді, веде переговори з цього приводу.

Вони також відбуватимуться в тісній координації з представниками потенційної керівної коаліції під керівництвом лідера ХДС Фрідріха Мерца.

Гебештрайт додав, що наразі не ухвалено жодних рішень про заходи у відповідь на оголошення тарифів, підкресливши, що Німеччина не хоче "починати торгову війну".

Уряд Німеччини завжди був "відкритий до діалогу" з цього питання і залишається таким, резюмував він.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.

Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".