Правительство Германии о тарифах Трампа: надо действовать мудро, чтобы предотвратить торговую войну

Правительство Германии интенсивно координирует свои действия с партнерами в ЕС по ответу на тарифную политику США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует Tagesschau.

По его словам, недавнее падение цен на фондовых рынках – это "тревожный сигнал" о том, что такой путь "в конце концов приведет только к проигрышу".

Именно поэтому, подчеркнул Гебештрайт, Германия и Европа должны действовать "мудро" и "четко", чтобы предотвратить "торговую войну".

Представитель немецкого правительства добавил, что в ответ на последние заявления Трампа о тарифах правительствам европейских стран все еще "необходима координация".

Канцлер Олаф Шольц, который все еще находится на своем посту, ведет переговоры по этому поводу.

Они также будут проходить в тесной координации с представителями потенциальной правящей коалиции под руководством лидера ХДС Фридриха Мерца.

Гебештрайт добавил, что пока не принято никаких решений о мерах в ответ на объявление тарифов, подчеркнув, что Германия не хочет "начинать торговую войну".

Правительство Германии всегда было "открыто к диалогу" по этому вопросу и остается таковым, резюмировал он.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к быстрым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после того.

Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".