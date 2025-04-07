Макрон: Росія має припинити прикидатись і вдаватись до затягування мирних переговорів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія має припинити прикидатись і вдаватися до тактики затягування у переговорах про припинення вогню у розв’язаній нею війні проти України.

Про це Макрон сказав в ході свого візиту до єгипетського Каїра, його цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

За словами французького президента, "терміново необхідно, щоб Росія припинила тактику удавання і затягування і прийняла безумовне припинення вогню", запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

"Вже майже місяць Росія не лише відкидає його, але й посилює бомбардування цивільного населення, що знову призвело до трагічних втрат кілька днів тому в Україні", – зазначив Макрон.

Раніше Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку з російським ударом по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло 20 осіб, дев'ять з яких діти.

Французький президент також зауважив, що Кремль такими діями насміхається над пропозиціями мирних перемовин.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста в ніч проти 6 квітня, назвав це відповіддю Кремля на мирні ініціативи США.